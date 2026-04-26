Χαμός στην Ισπανία: Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα ξάπλωσε με μπουνιά τον αρχηγό της Ουέσκα – Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο έπεσε στο μεγάλο ντέρμπι της Αραγονίας μεταξύ της Ουέσκα και της Σαραγόσα για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο αγώνας στιγματίστηκε από ανεπανάληπτα επεισόδια στα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας της Σαραγόρα, Εστεμπάν Αντράδα έσπρωξε τον αρχηγό της Ουέσκα, Πουλίδο, και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στη συνέχεια, θόλωσε, έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον Πουλίδο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο με ένα απίθανο κροσέ.

Όπως ήταν επόμενο, ακολούθησε γενική σύρραξη, με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε ρινγκ.

