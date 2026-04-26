ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0: Με σαρωτική εμφάνιση ο Δικέφαλος έκανε το 1-1 στους τελικούς της Volley League

Ο ΠΑΟΚ απάντησε με εμφατικό τρόπο στους τελικούς της Volley League, ισοφαρίζοντας τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 1-1. Ο Δικέφαλος , πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Παλατάκι, επικράτησε με 3-0 στον δεύτερο τελικό και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο επόμενο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Μετς.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ κυριάρχησε σε όλους τους τομείς, με τον Ερνάντεζ να ξεχωρίζει και τους κεντρικούς να επιβάλλονται στο φιλέ, εκμεταλλευόμενοι και την απουσία του Γκάσμαν. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα, παρουσιάζοντας χαμηλή απόδοση στα δύο πρώτα σετ, τα οποία έχασε χωρίς αντίσταση.

Οι «πράσινοι» έδειξαν σημάδια αντίδρασης μόνο στο τρίτο σετ, όπου με τα σερβίς του Κασαμπαλή προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εξέλιξή του, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει τελικά στη νίκη και την ισοφάριση της σειράς.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου στον τρίτο τελικό στο Μετς, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το πλεονέκτημα έδρας. Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες, με την επόμενη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 19:00.

Τα σετ: 25-18, 25-17, 25-22.

Το πρόγραμμα των τελικών

1ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

2ος αγώνας

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0

3ος αγώνας

04/05, 19:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

4ος αγώνας

09/05, 17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

5ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (αν χρειαστεί)