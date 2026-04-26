Βασιλιάς Κάρολος: Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν σήμερα ότι το τετραήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί, μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο που παρατίθετο για την Ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

“Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί”, δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

“Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο”, με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

