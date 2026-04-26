Άγριες σκηνές σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία: Το πλήθος επιτέθηκε σε Ρώσο πυγμάχο – Δείτε βίντεο

Ένας αγώνας πυγμαχίας ανάμεσα σε έναν Τούρκο και έναν Ρώσο μαχητή στη βορειοανατολική Τουρκία εξελίχθηκε σε σύρραξη μεγάλης κλίμακας, αφού οι εντάσεις φούντωσαν στο τέλος ενός γύρου, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να διακόψουν την αναμέτρηση στη μέση.

Tο περιστατικό έλαβε χώρα στο αθλητικό κέντρο Besirli στην Τραπεζούντα όπου ο Τούρκος εθνικός πυγμάχος Emirhan Kalkan αντιμετώπισε τον Ρώσο αντίπαλο Sergei Gorokhov για τη ζώνη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UBO, έναν τίτλο που απονέμεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πυγμαχίας (Universal Boxing Organization), ένα διεθνές όργανο επιβολής κυρώσεων.

Σύμφωνα με αναφορές, οι εντάσεις άρχισαν να κλιμακώνονται κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου, μετά από αυτό που περιγράφηκε ως μια ασεβής χειρονομία από τη ρωσική πλευρά προς τους αντιπάλους τους. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς η ατμόσφαιρα μέσα στο ρινγκ έγινε εχθρική και ξεπέρασε τα σχοινιά.

Αυτό που ξεκίνησε ως λεκτική αντιπαράθεση σύντομα μετατράπηκε σε σωματική, παρασύροντας πολλά άτομα και από τις δύο ομάδες, καθώς και άτομα γύρω από το ρινγκ.

Καθώς η κατάσταση επιδεινώθηκε, δεκάδες άνθρωποι εισήλθαν στον χώρο του ρινγκ, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια χαοτική συμπλοκή. Πλάνα που καταγράφηκαν από κινητά τηλέφωνα έδειξαν πλαστικές καρέκλες να εκσφενδονίζονται, μαζί με γροθιές και κλωτσιές που ανταλλάσσονταν μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δυσκολεύτηκε να περιορίσει τη ραγδαία αυξανόμενη αντιπαράθεση. Ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του χώρου καλούσαν σε ηρεμία, αν και η αναταραχή συνεχίστηκε για αρκετή ώρα προτού αποκατασταθεί μερικώς ο έλεγχος.

Η έκταση της αναταραχής ανάγκασε τους υπεύθυνους να διακόψουν οριστικά τον αγώνα πριν από την ολοκλήρωσή του.

Πηγή: skai.gr

