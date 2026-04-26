MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που άρπαξε χρήματα από ταμείο πολυκαταστήματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν 25χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε χρηματικό ποσό από ταμείο πολυκαταστήματος της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του βρέθηκε μέρος του αφαιρεθέντος ποσού το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχο, καθώς και έγγραφα με στοιχεία άλλων ατόμων.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι, για διαβατήριο εκ των προαναφερόμενων εγγράφων είχε δηλωθεί απώλεια σε προγενέστερο χρόνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ευρυτανία: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στο δάσος από υλοτόμους – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Λύγισε ο Λάκης Λαζόπουλος για τη μητέρα του: “Μα τω Θεώ, όταν την βλέπω, αυτό θυμάμαι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση με τα στιγμιότυπα από την επίσκεψη Εμανουέλ Μακρόν

ΣΧΕΣΕΙΣ 13 ώρες πριν

Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε μετά τον χωρισμό σας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα σε περιοχή της Καλαμαριάς – Μηνύσεις από τον δήμο – Φωτο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Αποδεικνύεται η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας