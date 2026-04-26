Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που άρπαξε χρήματα από ταμείο πολυκαταστήματος

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν 25χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε χρηματικό ποσό από ταμείο πολυκαταστήματος της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του βρέθηκε μέρος του αφαιρεθέντος ποσού το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχο, καθώς και έγγραφα με στοιχεία άλλων ατόμων.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι, για διαβατήριο εκ των προαναφερόμενων εγγράφων είχε δηλωθεί απώλεια σε προγενέστερο χρόνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.