Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, υπάρχει και το τηλέφωνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν θέλει να διαπραγματευτεί για να τεθεί τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

“Εάν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή μπορούν να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Έχουμε ωραίες, ασφαλείς γραμμές”, δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “The Sunday Briefing” του δικτύου Fox News.

Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν χθες, Σάββατο, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ειρηνευτικές προοπτικές, αφότου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ όπου είχε συνομιλίες μόνο με Πακιστανούς αξιωματούχους. Ο Αραγτσί μετά την επίσκεψή του στο Ομάν επέστρεψε στο Πακιστάν παρά την απουσία των Αμερικανών συνομιλητών.