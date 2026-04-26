MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, υπάρχει και το τηλέφωνο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν θέλει να διαπραγματευτεί για να τεθεί τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

“Εάν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή μπορούν να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Έχουμε ωραίες, ασφαλείς γραμμές”, δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “The Sunday Briefing” του δικτύου Fox News.

Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν χθες, Σάββατο, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ειρηνευτικές προοπτικές, αφότου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ όπου είχε συνομιλίες μόνο με Πακιστανούς αξιωματούχους. Ο Αραγτσί μετά την επίσκεψή του στο Ομάν επέστρεψε στο Πακιστάν παρά την απουσία των Αμερικανών συνομιλητών.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πάτρα: Συνελήφθη πρώην αστυνομικός για εμπόριο ναρκωτικών – Χειροπέδες και στον γιο του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αιματηρή συμπλοκή στον Λόφο Φιλοπάππου – Δυο τραυματίες από ξύλινο αντικείμενο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη πέντε αλλοδαπών ναυτικών για πλαστά πιστοποιητικά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Τιμούμε τους “200” συνεχίζοντας τον αγώνα που εκείνοι ξεκίνησαν, μέχρι την οριστική του δικαίωση

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Έντεκα τρόποι για να φύγει ο πονοκέφαλος