Παρών ο Μιχάλης Ιγνατίου στην επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: “Ήταν τρομακτικό”

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκο στη Ουάσινγκτον μας περιέγραψε ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα που ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ όταν έγινε η επίθεση και ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

«Ήταν τρομακτικό, όλα έγιναν τόσο γρήγορα», δηλώνει ο Μιχάλης Ιγνατίου ο οποίος έζησε την επίθεση όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ στο μοιραίο δείπνο χθες το βράδυ (25/4/2026).

Σύμφωνα με τον Έλληνα ανταποκριτή στην Ουάσιγκτον, «ακούστηκαν στην αίθουσα πυροβολισμοί αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν πυροβολισμοί». Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Ιγνατίου, εκείνη τη στιγμή είδαν αρκετούς μυστικούς πράκτορες που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μπαίνουν στην αίθουσα και να ορμάνε προς τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον προστατεύσουν, φωνάζοντας «όλοι κάτω από τα τραπέζια».

«Όταν μας έβαλαν κάτω από τα τραπέζια, είδα τα πρόσωπά τους, κιτρίνισαν», ανέφερε ενδεικτικά ο Μιχάλης Ιγνατίου και πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου βρίσκονταν διαδηλωτές που φώναζαν υπέρ του Ιράν και της Παλαιστίνης.

«Όταν περάσαμε από το σημείο φώναζαν τα συνθήματά τους αλλά ήταν πολύ ευγενικοί», αναφέρει και προσθέτει: «Όταν μπήκαμε μέσα μας είπαν ότι ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι πώς μπήκε μέσα. Υποθέτουμε ότι πρέπει να είχε κλείσει κάποιο δωμάτιο στο ξενοδοχείο».

Υπενθυμίζεται ότι στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο άνοιξε πυρ και στη συνέχεια συνελήφθη από μέλη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ποια δρομολόγια τρένων δεν θα γίνουν από και προς Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ αμέσως μετά τους πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 18χρονος που έκλεψε επτά γουρούνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ – Νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησε την κούπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον καθαρισμό οικοπέδων – Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις υποχρεώσεις των πολιτών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: “Έπεσε” η πλατφόρμα τη μέρα λήξης των αιτήσεων