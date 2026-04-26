Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 26η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 26 Απριλίου:

1822 Τίθεται σε ισχύ ο πρώτος φορολογικός νόμος των επαναστατημένων Ελλήνων, με την επιβολή της δεκάτης επί των καρπών.

1825 Ο Ιμπραήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύει τη Σφακτηρία, την οποία υπεράσπιζαν μόνο 1.500 Έλληνες. Πέφτουν μαχόμενοι ο υπουργός Στρατιωτικών, Αναγνώστης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς) και ο φιλέλληνας Σανταρόζα, μαζί με άλλους 350 Έλληνες.

1877 Ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από Γερμανούς αρχαιολόγους ο Ερμής του Πραξιτέλη.

1926 Ιδρύεται και επισήμως ο ΠΑΟΚ, με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

1930 Με πρόταση του νέου υπουργού Παιδείας, Γεωργίου Παπανδρέου, ψηφίζεται ο νόμος περί ίδρυσης Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Πρώτος σκηνοθέτης διορίζεται ο Μιλτιάδης Λιδωρίκης.

1986 Πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ της Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία), το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Γεννήσεις

1798 Ευγένιος Ντελακρουά, γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. (Θαν. 13/8/1863)

1918 Φάνι Μπλάνκερς – Κουν, Ολλανδή αθλήτρια του στίβου. Κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο και το 1999 αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια του 20ου αιώνα σε δημοψήφισμα που διοργάνωση η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. (Θαν. 25/1/2004)

1927 Αν Μακλάρεν, Αγγλίδα βιολόγος. Η θεμελιώδης έρευνά της στην εμβρυολογία συνεισέφερε σημαντικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. (Θαν. 7/7/2021)

Θάνατοι

1825 Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 18/11/1783)

1861 Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ, Αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Γεν. 10/12/1790)

1938 Έντμουντ Χούσερλ, Γερμανός φιλόσοφος, εισηγητής του ρεύματος της φαινομενολογίας. (Γεν. 8/4/1859)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για την Καταστροφή στο Τσερνόμπιλ

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής

Παγκόσμια Ημέρα Τάι Τσι και Τσιγκόνγκ

Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου