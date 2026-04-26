Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για όλη την οικογένεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Το Παιδικό Μουσείο Exploration συνεχίζει τις φετινές πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη της Θεσσαλονίκης με μια ανανεωμένη εμπειρία εξερεύνησης για όλη την οικογένεια. Παιδιά και γονείς περπατούν σήμερα στους δρόμους της πόλης, παρατηρούν, παίζουν και ανακαλύπτουν την ιστορία και τον πολιτισμό της μέσα από το παιχνίδι!

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, ακολουθώντας τα ίχνη του βασιλιά των Θεών σε μια περιπέτεια γεμάτη μυστήριο και δοκιμασίες.

Ο Δίας ταξιδεύει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος; Όλοι οι Θεοί χάθηκαν από την κορυφή του Ολύμπου. Ένας δυνατός βόρειος άνεμος φύσηξε με ορμή και από τότε οι θρόνοι έμειναν άδειοι.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι οικογένειες θα λύσουν γρίφους και αινίγματα, θα εξερευνήσουν μνημεία και ιστορικά σημεία, θα ανακαλύψουν την Ελληνική Μυθολογία και θα περάσουν δοκιμασίες θάρρους, συνεργασίας και παρατηρητικότητας.

Κάθε στάση αποτελεί ένα νέο μυστικό. Κάθε γρίφος είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της αποστολής.

Η πολιτιστική διαδρομή «Το κυνήγι των 12 Θεών» απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από 6 ετών και άνω. Η διαδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου (10.00πμ – 11.30πμ και 04.30μμ – 06.30μ) με σημείο εκκίνησης το Πάρκο στην Αριστοτέλους – Αγίου Δημητρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου www.exploration.gr