MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για πυροβολισμούς στο δείπνο: Ο δράστης είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο, είναι άρρωστος άνθρωπος

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα “πολύ αντιχριστιανικό” μανιφέστο. “Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς”, δήλωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο “προφανώς πολύ διαταραγμένο”.

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

