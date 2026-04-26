Ενημερωτική εκδήλωση σήμερα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από τον Δ. Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο “Άγιος Δημήτριος”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και τα Δημοτικά Ιατρεία, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος», διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας σε θέματα Σακχαρώδους Διαβήτη και παχυσαρκίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου 2026, από τις 11:00 έως τις 15:00, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 27.

Η δράση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ουσιαστικής συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Σύλλογο «Άγιος Δημήτριος», στο πλαίσιο της ενίσχυσης δράσεων κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας υγείας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας των πολιτών.

Ο Σύλλογος «Άγιος Δημήτριος», ο οποίος από το 2000 δραστηριοποιείται συστηματικά στην υποστήριξη ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση και ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.

Κεντρικός άξονας της ημερίδας είναι η προώθηση της πρόληψης, η έγκυρη ενημέρωση για τις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις και η ενίσχυση της αυτοφροντίδας των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό