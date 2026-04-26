Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη Eurovision τραγούδησε και χόρεψε στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα – Δείτε βίντεο

Στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε και χόρεψε η Ντάρα, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision.



Η 27χρονη τραγουδίστρια το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα και ανέβηκε στην πίστα για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Bangaranga» με το οποίο θα διαγωνιστεί αρχικά στον Β’ ημιτελικό στην πρώτη θέση, στις 14 Μαΐου στη Βιέννη. Η Ελένη Φουρέιρα τη συνόδευσε αρχικά και στη συνέχεια την άφησε να τραγουδήσει και να χορέψει για λίγο μόνη της.



Βίντεο από τη στιγμή δημοσίευσε η Ντάρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 26 Απριλίου και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Όταν δύο κόσμοι συγκρούονται».



Το «Bangaranga» παρουσιάστηκε και επιλέχθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του εθνικού τελικού της BNT (Natsionalna Selektsiya). Το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova – που είναι το πραγματικό όνομα της Ντάρα – και τον Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλο.