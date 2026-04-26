MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη Eurovision τραγούδησε και χόρεψε στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε και χόρεψε η Ντάρα, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision.

Η 27χρονη τραγουδίστρια το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα και ανέβηκε στην πίστα για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Bangaranga» με το οποίο θα διαγωνιστεί αρχικά στον Β’ ημιτελικό στην πρώτη θέση, στις 14 Μαΐου στη Βιέννη. Η Ελένη Φουρέιρα τη συνόδευσε αρχικά και στη συνέχεια την άφησε να τραγουδήσει και να χορέψει για λίγο μόνη της.

Βίντεο από τη στιγμή δημοσίευσε η Ντάρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 26 Απριλίου και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Όταν δύο κόσμοι συγκρούονται».

Δείτε το βίντεο

Το «Bangaranga» παρουσιάστηκε και επιλέχθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του εθνικού τελικού της BNT (Natsionalna Selektsiya). Το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova – που είναι το πραγματικό όνομα της Ντάρα – και τον Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

