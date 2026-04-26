Έφη Θώδη κατά Σταμάτη Φασουλή: Αν έχει νεύρα να πάει σπίτι του – Εισέπραξα μια κακία από την Εύη Δρούτσα

Την ενόχλησή της με την κριτική που της ασκήθηκε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του J2US εξέφρασε η Έφη Θώδη.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και στη δημοσιογράφο Μένια Κούκου, η Έφη Θώδη ανέφερε ότι αισθάνθηκε μια κακία από την πλευρά της Εύης Δρούτσα, ενώ για τον Σταμάτη Φασουλή που ήταν πιο έντονος στην κριτική του, δήλωσε ότι αν έχει νεύρα, θα πρέπει να πάει σπίτι του.

«Εισέπραξα μια κακία απόψε. Πολλή κακία, και δε μου άρεσε καθόλου. Το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην κριτική επιτροπή, λέω “ωχ”. Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει. Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και τέτοια χαρά; Ποιός την έχει αυτή τη χαρά; Θα μας πει εμάς ότι πέρασε νερό η εμφάνιση; Τι είμαστε εμείς; Νερόβραστοι είμαστε;» είπε αρχικά η Έφη Θώδη εμφανώς ενοχλημένη.

«Εμείς δε του φταίμε του Σταμάτη Φασουλή αν είχε νευράκια. Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του» πρόσθεσε για τον Σταμάτη Φασουλή.

