Ιωάννινα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που έδειξαν πλαστές ταυτότητες για να αγοράσουν αλκοόλ

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών για πλαστογραφία προχώρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/4) η Αστυνομία στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο ανήλικες φέρονται να έδειξαν πλαστές ταυτότητες σε υπάλληλο καταστήματος προκειμένου να αγοράσουν και να καταναλώσουν αλκοόλ. Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Ιωάννινα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

