Ιωάννινα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που έδειξαν πλαστές ταυτότητες για να αγοράσουν αλκοόλ

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών για πλαστογραφία προχώρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/4) η Αστυνομία στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο ανήλικες φέρονται να έδειξαν πλαστές ταυτότητες σε υπάλληλο καταστήματος προκειμένου να αγοράσουν και να καταναλώσουν αλκοόλ. Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.