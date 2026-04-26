MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μάνος Νιφλής: Τι μας έχει πιάσει όλους με το infotainment στην ελληνική τηλεόραση;

|
THESTIVAL TEAM

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” όπως είδαμε, την Κυριακή, στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο Μάνος Νιφλής κλήθηκε να σχολιάσει τόσο το “φαινόμενο” του infotainment στην ελληνική τηλεόραση όσο και στην πρόταση που είχε, παλαιότερα, να συμπαρουσιάσει εκπομπή μαζί με τη σύζυγο του, Ελισάβετ Μουτάφη.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής επισήμανε αρχικά “τι μας έχει πιάσει όλους μ’ αυτό το πράγμα, το infotainment, στην ελληνική τηλεόραση; Ιnfotainment και ενημέρωση, αλήθεια. Δεν κάνετε και ενημέρωση; Η εκπομπή σας (σ.σ. το “Χαμογέλα και πάλι” στο MEGA) είναι και από αυτές που ξεκίνησαν να κάνουν, μπήκαν στη διαδικασία βαθιάς ενημέρωσης και το κάνει πάρα πολύ καλά”.

“Βέβαια δεν μπορεί να είσαι συνέχεια στη μίρλα, τη μιζέρια και την καταγγελία. Μιλώ για τις ώρες της εκπομπής μας, δεν είμαστε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε μια εκπομπή που θέλουμε να ενημερώνουμε και να κρατάμε και παρέα. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε να ‘ναι απαγορευτικό, ας πούμε, γιατί… είσαι ενημερωτική εκπομπή και δεν είναι infotainment”.

“Μας έχει γίνει παλαιότερα πρόταση με την Ελισάβετ (σ.σ. Μουτάφη) να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν το φοβηθήκαμε αλλά αυτά καθορίζονται, κυρίως, από την Ελισάβετ γιατί εκείνη έχει εντελώς διαφορετικές υποχρεώσεις από ότι είναι οι δικές μου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάνος Νιφλής στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου στο Μεγάλο Κανάλι.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

