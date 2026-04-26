Ο Πανσερραϊκός έκανε άλμα παραμονής στη Super League με μεγάλο διπλό κόντρα στην ΑΕΛ

Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία έκανε ο Πανσερραϊκός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το AEL FC Arena, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των πλέι άουτ.

Οι Σερραίοι επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους άνοδο στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, κατακτώντας ένα πολύτιμο τρίποντο με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, που τους απομακρύνει από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ οι «βυσσινί» βρίσκονται μετά από αυτή την οδυνηρή ήττα στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Σαραγόσα παρουσιάστηκε συγκεντρωμένη και αποτελεσματική, καταφέρνοντας να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι και να πάρει ένα αποτέλεσμα μεγάλης σημασίας στη μάχη της παραμονής. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Γιάννης Δοϊρανλής στο 50΄, ο οποίος χάρισε μία σπουδαία νίκη στα «λιοντάρια».

Αντίθετα, η ΑΕΛ συνεχίζει να προβληματίζει, αδυνατώντας να βρει αγωνιστική σταθερότητα, ακόμη και μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Η έλευση του Τζιανλούκα Φέστα δεν άλλαξε την εικόνα των «βυσσινί», οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι και βλέπουν τη θέση τους να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Η μάχη των πλέι άουτ κορυφώνεται, με τον Πανσερραϊκό να αποκτά ψυχολογικό και βαθμολογικό προβάδισμα, την ώρα που η ΑΕΛ καλείται να αντιδράσει άμεσα για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής.

Άναψαν τα αίματα στο ημίχρονο

Σκηνές έντασης επικράτησαν με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την Cosmote TV που έχει την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα, ο Νίκος Καρέλης είχε έντονο λεκτικό επεισόδιο με ανθρώπους της ΑΕΛ, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε σε εμπλοκή μελών των δύο αποστολών.

Η κατάσταση εκτονώθηκε μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του διαιτητή Βεργέτης, ο οποίος προχώρησε σε συστάσεις προς τις δύο πλευρές.

Τελικά, οι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν κανονικά για τα αποδυτήρια, με το παιχνίδι να συνεχίζεται χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ NOVIBET (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ (78’ Σουρλής), Πέρες (58’ Σίστο), Πασάς, Σαγάλ (63’ Κακουτά), Τούπτα.



Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90+2’ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (84’ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68’ Μπεν Σαλάμ), Ιβάν (90+2’ Καρέλης).

Πηγή: metrosport.gr