Μαρίλια Μητρούση: Με λένε ψωνάρα, το “ατάλαντη” είναι πιο light – Προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους

Η Μαρίλια Μητρούση μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha. Η ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της διαδρομή και τη σχέση με την οικογένειά της, όσο και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media και τη διαχείρισή τους.

«Νιώθω την ευγνωμοσύνη αυτού που κάνω. Κάνω και ψυχοθεραπεία. Ενδεχομένως έρχεσαι αντιμέτωπος με κομμάτια σου που δεν είσαι καθόλου έτοιμος να αλλάξεις… Όλοι έχουμε θέματα με τους γονείς μας. Πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή.

Είναι λίγο δύσκολο να τους καταλάβω ως ανθρώπους. Η σύντροφος του πατέρα μου τον βοήθησε μετά το ατύχημά του. Εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμμένο γιατί ήμουν στην Κύπρο», είπε αρχικά η Μαρίλια Μητρούση.

Και πρόσθεσε: «Στα σχόλια έχουν πάθει μια κατάθλιψη ότι δεν θα υπάρχει του χρόνου το “Να μ΄ αγαπάς”. Υπάρχει κι η άλλη πλευρά των αρνητικών σχολίων. Το “ατάλαντη” είναι πιο light. Με λένε και ψωνάρα. Αυτό είναι ένα σχόλιο που λίγο με πειράζει λίγο. Προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους γιατί ένα παιδί που θα του κάνεις bullying κάτω από το προφίλ του και θα πηγαίνει να κλαίει στο δωμάτιό του επειδή του μίλησες άσχημα… Είναι υπέροχο να βλέπει ότι μιλάμε κι ότι δεν αφήνουμε να περάσει αυτό. Μπλόκαρέ τον».