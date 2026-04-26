MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αιματηρή συμπλοκή στον Λόφο Φιλοπάππου – Δυο τραυματίες από ξύλινο αντικείμενο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην είσοδο του Λόφου του Φιλοπάππου σήμερα το μεσημέρι (26/4/2026) όταν κάποια άτομα που βρίσκονταν στο σημείο πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα ένας να δεχτεί επίθεση με ξύλινο αντικείμενο, πιθανώς ρόπαλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε απέναντι από τις εργατικές κατοικίες στην είσοδο του Λόφου Φιλοπάππου και υπάρχουν δύο τραυματίες.

Το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει τους δύο τραυματίες περίπου 60 ετών οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ ο ένας χρειάστηκε και ράμματα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με πολίτες να απομακρύνονται έντρομοι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στην περιοχή για να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Λόφος Φιλοπάππου

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

