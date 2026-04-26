Αιματηρή συμπλοκή στον Λόφο Φιλοπάππου – Δυο τραυματίες από ξύλινο αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε στην είσοδο του Λόφου του Φιλοπάππου σήμερα το μεσημέρι (26/4/2026) όταν κάποια άτομα που βρίσκονταν στο σημείο πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα ένας να δεχτεί επίθεση με ξύλινο αντικείμενο, πιθανώς ρόπαλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε απέναντι από τις εργατικές κατοικίες στην είσοδο του Λόφου Φιλοπάππου και υπάρχουν δύο τραυματίες.

Το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει τους δύο τραυματίες περίπου 60 ετών οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ ο ένας χρειάστηκε και ράμματα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με πολίτες να απομακρύνονται έντρομοι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στην περιοχή για να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.