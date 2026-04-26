Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό

Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας, έγινε γνωστό από μέλη ιατρικού προσωπικού στο θύλακα.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο χωριό Αλ-Μουγράκα στο κεντρικό τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά πυρά πυροβολικού και αρμάτων μάχης σκότωσαν άλλους δύο κοντά στην Πόλη της Γάζας.

Σε άλλο επεισόδιο, ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μια 40χρονη γυναίκα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει τα αναφερόμενα πληγματα. Σε άλλη δήλωσή του ανέφερε πως από χθες, Παρασκευή, έπληξε και σκότωσε μαχητές της Χαμάς στη Γάζα.

Η βία στη Γάζα συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου 2025, καθώς το Ισραήλ διεξάγει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων.

Τουλάχιστον 800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τοπικό ιατρικό προσωπικό, ενώ το Ισραήλ λέει πως μαχητές σκότωσαν κατά την ίδια περίοδο τέσσερις στρατιώτες του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Έφη Θώδη κατά Σταμάτη Φασουλή: Αν έχει νεύρα να πάει σπίτι του – Εισέπραξα μια κακία από την Εύη Δρούτσα

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

J2US: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από το show – Η αντίδραση των κριτών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κώτσηρας: Σταθερή στήριξη της μεσαίας τάξης με μόνιμες φοροελαφρύνσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 57 λεπτά πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει για γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

Βιωματικός περίπατος σήμερα στον ιστορικό κήπο Δελασάλ στα Πεύκα