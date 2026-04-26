Ένα καλαμάκι, λίγα ζυμαρικά και άδειοι δίσκοι: Αντιδράσεις από τις νέες φωτογραφίες από γεύματα Αμερικανών στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες εικόνες από τα γεύματα που προσφέρονται σε ναύτες και στρατιώτες των ΗΠΑ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο επιχειρεί στη Μέση Ανατολή εν μέσω της έντασης με το Ιράν.

Τις εικόνες έφερε στο φως ανάρτηση στο Facebook του Gerald D. Givens Jr., συνταξιούχου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ιδρυτή της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Raleigh Boots On The Ground». Όπως υποστηρίζει, «αυτό ήταν το φαγητό ενός από τους ναύτες μας», σημειώνοντας ότι ο ίδιος έχει χάσει 7,7 κιλά, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ποιότητα της σίτισης.

Στη φωτογραφία φαίνεται το εξαιρετικά λιτό και ελλειπές γεύμα που σερβιρίστηκε σε έναν από τους ναύτες στο αεροπλανοφόρο. Στη μία περίπτωση παρατηρείται ένα καλαμάκι με κρέας και πιπεριές και λίγα ζυμαρικά, ενώ ξεχωρίζουν οι άδειες θήκες στον δίσκο. Η δεύτερη φωτογραφία απεικονίζει το πρωινό του ναύτη, το οποίο αποτελείται από δύο βραστά αυγά και μία μικρή ποσότητα χυλού. Και σε αυτή την περίπτωση ο μίσος δίσκος είναι άδειος.

Ο Gerald, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, έλαβε την περασμένη εβδομάδα αυτές τις φωτογραφίες από μια φίλη του, της οποίας ο γιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

«Μου έστειλε σήμερα αρκετές φωτογραφίες μια οικογένεια που γνωρίζω και σέβομαι βαθιά. Όλα τα παιδιά τους έχουν φορέσει τη στολή αυτής της χώρας. Ο πατέρας τους είναι βετεράνος εν αποστρατεία. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα περισσότερα από όσα θα προσφέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ. Μοιράζομαι μόνο μία από αυτές τις φωτογραφίες, αλλά είδα αρκετά για να ξέρω ότι δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό».

Ο ίδιος κατακρίνει το συγκεκριμένο γεγονός και επισημαίνει ότι «ζητάμε από αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες να επιχειρούν σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα και απαιτητικά περιβάλλοντα στη Γη. Περιμένουμε πειθαρχία, συγκέντρωση, δύναμη και ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Περιμένουμε από αυτούς να φέρουν το βάρος της ασφάλειας αυτής της χώρας στους ώμους τους. Και αυτό είναι το καύσιμο που τους δίνουμε; Πρόκειται για κάτι πιο σημαντικό από έναν δίσκο, πρόκειται για το πώς φροντίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν εμάς».

«Δεν πρόκειται για παράπονα. Πρόκειται για υπευθυνότητα. Δεν μπορούμε να ζητάμε αριστεία από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, ενώ αποδεχόμαστε τη μετριότητα στον τρόπο που τους φροντίζουμε», υπογράμμισε.

Ο Gerald έχει εμπειρία από γεύματα στον στρατό, από την εποχή που υπηρετούσε δηλώνοντας πως «έχω φάει το μερίδιό μου από γεύματα πολέμου και μεσάνυχτα. Καταλαβαίνω τις επιχειρήσεις, τη διαχείριση εφοδιασμού και τι σημαίνει όταν τα πράγματα δεν είναι τέλεια». Ταυτόχρονα, όμως, τόνισε ότι «υπάρχει ένα πρότυπο» και με βάση αυτές τις φωτογραφίες αναρωτιέται αν τηρείται αυτό το πρότυπο.

«Γιατί πίσω από κάθε στολή υπάρχει μια οικογένεια όπως αυτή. Γονείς που θυσιάστηκαν. Ένας πατέρας που έχει ήδη υπηρετήσει. Παιδιά που ακολούθησαν τα βήματά του. Μια οικογένεια που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα κάθε φορά που το ζήτησε αυτή η χώρα. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι τρέφονται σωστά, υποστηρίζονται σωστά και εκτιμώνται σωστά».