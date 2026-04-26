Ηγέτες καταδικάζουν την επίθεση σε εκδήλωση με τον Τραμπ – "Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία"

Κύμα διεθνών αντιδράσεων προκάλεσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Τύπου στην Ουάσιγκτον, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ηγέτες από όλο τον κόσμο να καταδικάζουν την επίθεση και να εκφράζουν στήριξη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη» και εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι «η βία δεν αποτελεί ποτέ λύση», τονίζοντας πως η πρόοδος της ανθρωπότητας βασίζεται στη δημοκρατία, την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία.

Καταδίκη από Ευρωπαίους ηγέτες

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε «σοκαρισμένος» από το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι κάθε επίθεση κατά δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται χωρίς επιφυλάξεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία τόνισε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασε ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των παρευρισκομένων, σημειώνοντας ότι μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του Τύπου δεν θα έπρεπε να μετατρέπεται σε σκηνή τρόμου.

Αντιδράσεις από Καναδά, Μέση Ανατολή και Ασία

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε επίσης ανακουφισμένος που ο πρόεδρος, η πρώτη κυρία και οι προσκεκλημένοι είναι ασφαλείς, επαναλαμβάνοντας ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση σε δημοκρατικά καθεστώτα.

Ανάλογες τοποθετήσεις εξέφρασαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, οι οποίοι εξέφρασαν ανακούφιση για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση.

Η διεθνής καταδίκη του περιστατικού αναδεικνύει την ανησυχία για την άνοδο της πολιτικής βίας και την ανάγκη διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας του Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Τσιμπολογάτε αργά το βράδυ; Μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα στο έντερο, δείχνει μελέτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πέλλα: Με σύμμαχο τον καλό καιρό και συμμετοχή-ρεκόρ η εκκίνηση του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τομέας αιχμής της ελληνογαλλικής συνεργασίας η πυρηνική τεχνολογία

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”- Αγκάλιασε τον γιο του στον τερματισμό και του αφιέρωσε τη νίκη

MEDIA NEWS 22 λεπτά πριν

Ετεοκλής Παύλου: Είδα ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε ραδιοφωνικά αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά