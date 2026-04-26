Χάος στο Πλοίο “Νήσος Σάμος”: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης – Δείτε βίντεο

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο.

Το περιστατικό, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το kalloninews, οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός.

Παράλληλα, το νερό προκάλεσε και υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου.

