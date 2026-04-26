Κοινωνικός Τουρισμός 2026: “Έπεσε” η πλατφόρμα τη μέρα λήξης των αιτήσεων

Τελευταία ημέρα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στη λειτουργία του συστήματος, με την πλατφόρμα να εμφανίζει «χαμηλές ταχύτητες», γεγονός που δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους.

Το φετινό πρόγραμμα αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026–2027 και παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον. Η έναρξή του έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, με διάρκεια 13 μηνών, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos. Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν απευθείας στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Από τη δράση εξαιρούνται εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται ήδη από άλλο φορέα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι –πλην των ΑμεΑ και των πολύτεκνων γονέων– έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025–2026.

Πάροχοι και διαδικασία συμμετοχής

Ως πάροχοι του προγράμματος ορίζονται τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2026 μέσω της πλατφόρμας gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou. Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα όσοι συμμετείχαν και την προηγούμενη χρονιά, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.