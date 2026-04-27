MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη – Αύριο θα συνεχιστεί το δικαστήριο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αύριο Τρίτη συνεχίζεται στο “Γαιόπολις” η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων ως προς τις δηλώσεις των παραστάσεων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Σήμερα δήλωσε παράσταση για ηθική βλάβη και το ελληνικό Δημόσιο διά της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, των δύο συναδέλφων του στην απογευματινή βάρδια και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων η πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησε προθεσμία προκειμένου να λάβει γνώση και να μελετήσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για να μπορέσει να υποβάλει αντιρρήσεις.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των συνηγόρων για τον χρόνο της προθεσμίας καθώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν στην πρόεδρο πως δεν προλαβαίνουν μέχρι την αυριανή προγραμματισμένη δικάσιμο να προετοιμάσουν τις αντιρρήσεις τους. Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για αύριο ενώ, όπως ανέφερε νωρίτερα η πρόεδρος, η επόμενη δικάσιμος θα προσδιοριστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί θα γίνουν διαρρυθμίσεις στην αίθουσα.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμφότεροι συνήγοροι συγγενών θυμάτων, τόνισαν πως δεν πληρούνται οι συνθήκες για την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης ενώ ο συνήγορος πολυτραυματία Λουκάς Αποστολίδης τόνισε στο δικαστήριο πως πρέπει να απομακρυνθούν οι αστυνομικοί από τις θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορουμένους. Σήμερα στο δικαστήριο οι παρόντες κατηγορούμενοι ήταν 6 σε σύνολο 36.

Θυμίζουμε πως οι κατηγορούμενοι είναι στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Να σημειωθεί πως η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου για την ηθική βλάβη συνίσταται, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος. Επιπλέον από την αποδιδόμενη πράξη προκύπτει σοβαρή προσβολή του εννόμου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Η παράσταση είναι για την πράξη της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

