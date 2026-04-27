MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μιχάλης Ζαμπίδης: Αντιμετώπισα μπούλινγκ στο αγωνιστικό κομμάτι γιατί με έβλεπαν μικρούλη, αυτό όμως ήταν το μυστικό μου

|
THESTIVAL TEAM

Στα παιδικά του χρόνια και στις μνήμες που έχει από το σχολείο καθώς και στα πρώτα του βήματα στον χώρο της πυγμαχίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Ζαμπίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “όταν φόρεσα τα γάντια και ξεκίνησα να παίζω με άλλους αθλητές, αυτό με γοήτευσε ιδιαίτερα διότι ήθελα να γίνω απλά καλύτερος. Όχι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, στην αρχή δεν σκεφτόταν αυτό το μυαλό μου. Αυτό που κοίταζα ήταν να γίνω ο καλύτερος της σχολής. Δηλαδή όποιος με έδερνε, εκεί πήγαινα, ξανά και ξανά. Μετά τον αποκωδικοποιούσα και τον κέρδιζα, μετά άλλος και μετά άλλος”.

“Από μικρός ήμουν ειρηνικός πολεμιστής, ούτε “ρε” δεν έλεγα. Στο σχολείο ήμουν ειρηνικός. Μετά μπορεί να έπαιζα δέκα γύρους ξύλο αντίστοιχα και να μπορούσα και να το ‘χα αλλά πάντα ήμουν πολύ ήσυχος. Δεν τις έτρωγα στο σχολείο από τους πιο μεγαλόσωμους και δεν είχα μπλέξει ποτέ με κάτι αντίστοιχο”.

“Δεν έχω δηλαδή μνήμες να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απλά έβλεπα ότι μπορούσα να εξελίσσομαι και ότι αυτός ήταν ο φυσικός μου χώρος. Δηλαδή στο γυμναστήριο πήγαινα πρώτος και έφευγα τελευταίος, δούλευα συνέχεια”.

“Μπούλινγκ δεν αντιμετώπισα ποτέ στο σχολείο, αλλά είχα φάει μπούλινγκ στο επαγγελματικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό. Με έβλεπαν μικρούλη, ήταν δυο κεφάλια πιο πάνω όλοι στα κιλά μου και έλεγαν κάποιοι “μ’ αυτό το παιδάκι θα παίξει ο δικός μου;”. Βέβαια, αυτό ήταν το μυστικό μου μέχρι να με μάθουν γιατί έτσι δεν προετοιμάζονταν καλά, πίστευαν ότι θα έχουν εύκολη δουλειά” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μιχάλης Ζαμπίδης στην “Αυτοψία” του Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha.

Μιχάλης Ζαμπίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Λονδίνο: Νεκρή 32χρονη influencer – Πρώην παίκτρια του X Factor κατηγορείται για τον θάνατό της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ θα κοστίσει στους Έλληνες όσο πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 66χρονος αυτοκτόνησε πέφτοντας στις ρόδες φορτηγού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 λεπτά πριν

Σεισμός 4 Ρίχτερ στον Γουδουρά Λασιθίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ικαρία: Ανασύρθηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατο σημείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό