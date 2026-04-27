Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας: 29χρονος σε αμόκ έσπασε 30 σταθμευμένα οχήματα

Χάος προκάλεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας άνδρας από το Πακιστάν όταν, για άγνωστη αιτία, βρήκε στον δρόμο με ένα ξύλινο κοντάρι και άρχισε να σπάει τα αυτοκίνητα της γειτονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:50, ενώ στο στόχαστρο του 29χρονου μπήκαν περίπου 30 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών. Ο άνδρας άρχισε να κοπανάει τα οχήματα με το κοντάρι, με τα χέρια, ακόμα και με το κεφάλι, προκαλώντας βαθουλώματα και θραύση υαλοπινάκων.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι και στη συνέχεια συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Επίσης διαπιστώθηκε πως βρίσκονταν στη χώρα μας δίχως να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα.