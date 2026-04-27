Ιωάννα Τούνη: “Είναι απαίσια τα μαλλιά” είπε ο γιος της στο κομμωτήριο όταν είδε το χτένισμα της μητέρας του

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της, μια αντίδραση που την έκανε να γελάσει. Ήταν η στιγμή που ο γιος της, ο μικρός Πάρης, είδε στο κομμωτήριο το νέο χτένισμα της μητέρας του και αντέδρασε. Το χαρακτήρισε «απαίσιο» και της ζήτησε να αλλάξει το χτένισμα στα μαλλιά της. Η επιχειρηματίας αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το σχετικό βίντεο, που δεν πέρασε απαρατήρητο στο TikTok.

Η Ιωάννα Τούνη περίμενε υπομονετικά να βγάλει τα ρόλεϊ από τα μαλλιά της, ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο μικρός Πάρης όμως, δεν είχε καταλάβει ότι αυτό το στάδιο αποτελεί μέρος της διαδικασίας και είπε στην μαμά του ότι τα μαλλιά της είναι «απαίσια».

Η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να προσφέρει στον Πάρη μία όμορφη καθημερινότητα, για αυτό πέρα από το να παίρνει τον γιο της μαζί στις καθημερινές της υποχρεώσεις, οι οποίες στα μάτια ενός παιδιού φαντάζουν πάντα πιο εντυπωσιακές, με κάθε ευκαιρία προγραμματίζει να κάνουν μαζί και από μία άλλη δραστηριότητα. Ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα έκαναν ιππασία και ο μικρός ενθουσιάστηκε.

Αυτή τη φορά έκανε υπομονή μέχρι να τελειώσει το χτένισμα της μητέρας του και κατάφερε να κλέψει την παράσταση με την παρουσία και τα έξυπνα σχόλια που έκανε.

Υπενθυμίζεται πως η αυλαία της δίκης για το revenge porn, ήταν αυτή που περίμενε η Ιωάννα Τούνη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο ποινή τριών ετών με αναστολή. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση των κατηγορουμένων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής τους.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, τονίζοντας ότι κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να προσβάλουν βάναυσα την προσωπικότητά της. Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια, όπως έκρινε το δικαστήριο.

Η Ιωάννα Τούνη είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν ήθελε χρήματα από τους κατηγορούμενους. Στόχος της, ήταν μέσα από τη δική της περιπέτεια, να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε κάθε γυναίκα που βίωσε ή εξακολουθεί να βιώνει ανάλογα βασανιστικά αδιέξοδα.