Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Νάσο που έπεσε νεκρός μετά από επίθεση οπαδών στη Θεσσαλονίκη – Οι αναρτήσεις ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την θλιβερή επέτειο που βύθισε στο πένθος την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, στις 27 Απριλίου του 2017, ο 24χρονος Κύπριος φίλος του Δικεφάλου είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό για ημιτελικά του κυπέλλου.

Ωστόσο, κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο, έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην οδό Αγίου Δημητρίου, με διερχόμενο όχημα να τον τραυματίζει θανάσιμα στην προσπάθεια του να ξεφύγει…

Όπως είναι φυσικό, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ δεν τον ξέχασαν, τιμώντας την μνήμη του με σχετικές αναρτήσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ήταν ένα παιδί με όνειρα, φίλους, οικογένεια. Το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα, από την τυφλή οπαδική βία.

Ο Νάσος Κωνσταντίνου ήρθε στη Θεσσαλονίκη απλά για να δει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ και πλήρωσε με τη ζωή του τον φανατισμό και το μίσος.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να γεννά χαρά, όχι μίσος. Κρατάμε τη μνήμη του Νάσου ζωντανή, με την ελπίδα να μη συνηθίσουμε ποτέ τέτοιες απώλειες.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

ΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Για πάντα στο μυαλό μας 🕊️

Αθάνατος ♾️

Η ανάρτηση του ΑΣ ΠΑΟΚ: