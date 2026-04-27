Τραγωδία πριν τη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο: Σκοτώθηκε τεχνικός που έστηνε τη σκηνή, τον καταπλάκωσε σύστημα ανύψωσης

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή στο Ρίο ντε Ζανέιρο, σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της σκηνής για τη συναυλία που θα κάνει η Σακίρα.

Η συναυλία προγραμματίζεται τη 2η Μαΐου με τη διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές και οι οργανωτές της εκδήλωσης.

Η συναυλία της Σακίρα θα γίνει στην άμμο της παραλίας Κοπακαμπάνα
Για πάνω από δύο εβδομάδες, εργάτες στήνουν μεγάλη σκηνή στην άμμο της διεθνώς γνωστής παραλίας Κοπακαμπάνα, όπου αναμένεται να συρρεύσει το Σάββατο πελώριο πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από Βραζιλιάνους και ξένους τουρίστες.

Ο άνδρας παγιδεύτηκε και τα πόδια του συνθλίφτηκαν σε «σύστημα ανύψωσης» προτού τον απεγκλωβίσουν άλλοι παρόντες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε. «Δυστυχώς, ο τεχνικός πέθανε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή της η εταιρεία Bonus Track, που οργανώνει τη συναυλία.

«Είδαμε κόσμο να τρέχει» και «όταν στρέψαμε το βλέμμα προς τα εκεί, όλη η δομή είχε καταρρεύσει στο έδαφος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνιου Μάρκους Φεχέιρα ντος Σάντους, που εργάζεται στην παραλία.

Πριν από μερικές ημέρες, την 13η Απριλίου, η αστυνομία εντόπισε κι απομάκρυνε «εκρηκτικό μηχανισμό» από χώρο περιπάτου στην Κοπακαμπάνα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, μη θανατηφόρο όπλο αποτροπής, σχεδιασμένο για να αποπροσανατολίζει προσωρινά.

Συναυλίες όπως αυτή της Σακίρα προσελκύουν γενικά τεράστια πλήθη.

Την περίοδο του φθινοπώρου του νότιου ημισφαιρίου (Μάρτιος-Ιούνιος), ο δήμος αναμένει κάπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες να επισκεφθούν το Ρίο.

Σύμφωνα με τον δημοτικό οργανισμό τουρισμού Riotur, κάπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν την περασμένη χρονιά σε παρόμοια δωρεάν συναυλία της Λέιντι Γκάγκα, ενώ κάπου 1,6 εκατ. σε εκείνη της Μαντόνα το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

