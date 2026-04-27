MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καταγγελία για βιασμό 33χρονου στις φυλακές της Κω

|
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων στις φυλακές της Κω σχημάτισε η αστυνομική αρχή της Κω σε βάρος δύο αλλοδαπών, έπειτα από καταγγελία ενός 33χρονου ότι τον βίασαν ενός των δικαστικών φυλακών το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο εμπλεκόμενοι, ηλικίας 44 και 33 ετών, κατηγορούνται ότι εισήλθαν στον χώρο που έκανε μπάνιο ο 33χρονος και με τη χρήση σωματικής βίας τον βίασαν.

Οι δύο δράστες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω με την κατηγορία του βιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κως Φυλακές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

