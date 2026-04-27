YFSF: Ποιος αναδείχθηκε νικητής στο δεύτερο επεισόδιο με την εμφάνιση του;

THESTIVAL TEAM

Τον καλύτερο τους εαυτό παρουσίασαν οι δέκα διαγωνιζόμενοι του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, όπως τους είδαμε στη σκηνή μέσα από το νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Από τον APON ως την Άννα Βίσση και από την Μαίρη Χρονοπούλου μέχρι την Dua Lipa, άπαντες διαγωνίστηκαν στον σόου μεταμφιέσεων με μοναδικό στόχο να κερδίσουν τις εντυπώσεις και βεβαίως την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή.

Στο τέλος της βραδιάς άλλωστε, ως είθισται, ο Σάκης Ρουβάς έμελλε να ανακοινώσει τους βαθμούς που έδωσαν στους παίκτες γι’ αυτές τις νέες τους εμφανίσεις ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Ρένα Μόρφη, η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Γιώργος Θεοφάνους.

Σ’ αυτήν, δε, ήρθε να προστεθεί τόσο η ανταλλαγή… 5 των ίδιων των καλλιτεχνών όσο και η βαθμολογία που πρόσφερε το κοινό που βρισκόταν στο πλατό κατά την εγγραφή του δεύτερου επεισοδίου για να βγει το τελικό αποτέλεσμα στον αέρα του YFSF.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Σάκη Ρουβά, λοιπόν, στην τελευταία θέση του πίνακα βρέθηκε η Δωροθέα Μερκούρη για αυτό το δεύτερο επεισόδιο ενώ την κορυφή κατέκτησε ο… Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Για την ιστορία του YFSF, τέλος, οι κριτές έβγαλαν πρώτους με ισοψηφία τον Biased Beast και τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα.

