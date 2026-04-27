Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου από την Καλαμαριά

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 48χρονου άνδρα από τη περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στις 9 Απριλίου 2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη ο Θωμάς Κωνσταντινίδης, 48 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Θωμάς Κωνσταντινίδης έχει ύψος 1.87 μ., είναι αδύνατος, έχει κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικη μπλούζα με άσπρα μανίκια, άσπρη βερμούδα με πορτοκαλί λεπτομέρειες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.