Θεσσαλονίκη: Στη “φάκα” 42χρονος για διπλή κλοπή – Άρπαξε σακίδιο από άνδρα και κινητό τηλέφωνο από οδηγό λεωφορείου

Kατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις δύο ατόμων για περιπτώσεις κλοπών.

Χαρακτηριστική είναι η σύλληψη 42χρονου ημεδαπού εξ’ αυτών, ο οποίος πρωινές ώρες χθες (26-04 2026), στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, αφαίρεσε σακίδιο πλάτης αλλοδαπού άντρα που περιείχε κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό 200 ευρώ και προσωπικά του έγγραφα, αλλά και κινητό τηλέφωνο οδηγού αστικού λεωφορείου, εκμεταλλευόμενος την προσωρινή του απουσία.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν παρόμοια περιστατικά.