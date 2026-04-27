Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμός 28χρονου Τούρκου – Στο μικροσκόπιο οικονομικές διαφορές με τους δράστες

Επεισόδιο με τραυματισμό 28χρονου Τούρκου υπηκόου, από πυροβολισμό, σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ομάδα τριών – τεσσάρων ατόμων διαπληκτίστηκε με τον 28χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής. Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον άνδρα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, το θύμα έχει υποβάλει αίτηση ασύλου τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε τους δράστες, οι οποίοι είναι επίσης ομοεθνείς του, και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

