Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για 4 ώρες σήμερα σε περιοχές του Λαγκαδά

Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου, από τις 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ., στο πλαίσιο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, οι περιοχές που επηρεάζονται είναι ο Λαγκαδάς, το Ηράκλειο, το Περιβολάκι και η Χρυσαυγή.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων αντικατάστασης του αγωγού από τη δεξαμενή της Χρυσαυγής προς την πόλη του Λαγκαδά και την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή του δικτύου ύδρευσης.

Ο δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει ουσιαστικά την υδροδότηση της περιοχής.