HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Φωτογραφία: Pixabay
Σε εξέλιξη είναι ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο ανατολικό Όστιν των ΗΠΑ, που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) με την αστυνομία να αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ότι ο δράστης έχει διαφύγει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου που διέφυγε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ενώ υπάρχουν αναφορές και για θύματα, Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ.

ΗΠΑ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 57 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Νατάσσα Μποφίλιου: Οι ιδέες μου είναι τόσο μεγαλύτερες από εμένα

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Καλλιόπη Ταχτσόγλου για “Δύο Ξένους”: Άρχισα να εκνευρίζομαι, μου κόρναραν και με έλεγαν Μαρούσκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες δρομείς στον αγώνα των 5 χλμ του Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο” στο Θέατρο Αυλαία

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Τα πράγματα πάνε όλα όπως τα θέλετε