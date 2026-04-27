HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Σε εξέλιξη είναι ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο ανατολικό Όστιν των ΗΠΑ, που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) με την αστυνομία να αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ότι ο δράστης έχει διαφύγει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου που διέφυγε με αυτοκίνητο.

Police cars are here for a "Multiple Shots Fired" incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU April 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ενώ υπάρχουν αναφορές και για θύματα, Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ.