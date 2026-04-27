Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονος που έκανε βόλτες ενώ εξέτιε την ποινή του κατ΄ οίκον – Είχε καταδικαστεί για ασέλγεια ανηλίκου

Στη σύλληψη ενός 77χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να κινείται σε απόσταση από την κατοικία του, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Σερρών με την οποία καταδικάστηκε σε κατ΄ οίκον έκτιση υπολοίπου ποινής φυλάκισης 6 ετών.

Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κάτω των 14 ετών, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας κάτω των 15 και 12 ετών.