Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 60χρονος για παράνομη απόρριψη απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο

Παράνομη και ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, σε περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι, οι αρχές έπιασαν έναν 60χρονο Αλβανό να προβαίνει σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις φορτίου στερεών ογκωδών αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ), πίσω από τη Σχολή Δικαστών, στον δήμο Καλαμαριάς, με τη χρήση τρέιλερ που ρυμουλκούσε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.