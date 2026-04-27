Αίσιο τέλος στη εξαφάνιση του 86χρονου από τη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 86χρονου που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γραμμή Ζωής, ο 86χρονος βρίσκεται πλέον κοντά στα οικεία του πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 86χρονος εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της 25/04/26, όταν έφυγε για να πάει στη Λαϊκή Αγορά, κοντά στο σπίτι του και δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 26/04/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετείχαν και οι Εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, συνεργάτη του SILVER ALERT.

Η υπηρεσία Silver Alert, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση του Συναγερμού, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή του. Ο 86χρονος, εντοπίστηκε περιπλανώμενος στην περιοχή της Άνω Τούμπας, από πολίτη. Μετά την προληπτική μεταφορά του σε νοσοκομείο για εξετάσεις και μετά τις τυπικές διαδικασίες, επέστρεψε σώος στην οικογένειά του.

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

