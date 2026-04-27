Η Ειρήνη Μουρτζούκου στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – “Όχι δεν τον σκότωσα”

Για τον θάνατο του Παναγιωτάκη πέρασε το κατώφλι των γραφείων της ανακρίτριας Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Λίγο πριν τις 10.30 το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) η Ειρήνη Μουρτζούκου βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μια ακόμη πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.

Η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η απολογία όταν αυτή ολοκληρωθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης. επικαιρότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά: Πολλές φορές έχει ξεπεράσει τα όρια θαμώνας, αλλά πάντα το αντιμετωπίζω με χαμόγελο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Κονδύλια 450 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικής επιχειρηματικότητας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 25 λεπτά πριν

Θεοδωρικάκος: Κόφτης στις χρεώσεις τραπεζών – Εντός Μαΐου η διαβούλευση για το νομοσχέδιο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο Πούτιν συναντά αύριο τον Αραγτσί: Θα ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 66χρονος αυτοκτόνησε πέφτοντας στις ρόδες φορτηγού