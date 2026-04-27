Η Ειρήνη Μουρτζούκου στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – “Όχι δεν τον σκότωσα”
Για τον θάνατο του Παναγιωτάκη πέρασε το κατώφλι των γραφείων της ανακρίτριας Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου.
Λίγο πριν τις 10.30 το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) η Ειρήνη Μουρτζούκου βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μια ακόμη πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης.
Η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.
Η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.
Η απολογία όταν αυτή ολοκληρωθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης. επικαιρότητας.
- Πτολεμαΐδα: 38χρονος μπήκε στο σπίτι 85χρονης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και της πήρε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη
- Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Η δικαστική εξουσία στήνει πέπλο προστασίας στο Μαξίμου
- Μαρινάκης για υποκλοπές: Επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων