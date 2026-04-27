Η Ειρήνη Μουρτζούκου στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – “Όχι δεν τον σκότωσα”

Για τον θάνατο του Παναγιωτάκη πέρασε το κατώφλι των γραφείων της ανακρίτριας Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Λίγο πριν τις 10.30 το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) η Ειρήνη Μουρτζούκου βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μια ακόμη πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.

Η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η απολογία όταν αυτή ολοκληρωθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης.