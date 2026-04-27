Φωτιά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Μαγνησίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αστυνομικό Μέγαρο της Μαγνησίας και κατευθύνονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το gegonota.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στα κρατητήρια, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.