Αλέξης Τσίπρας για υποκλοπές: “Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει”

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μια Δικαιοσύνη που «τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της», ιδίως, όπως ανέφερε, όταν επίκειται η αποκάλυψη «ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, έστειλε μήνυμα προς «τους ενδιαφερόμενους», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (27.04.2026), η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία είχε τεθεί στο αρχείο με πόρισμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, δεν πρόκειται να επανεξεταστεί, σύμφωνα με νεότερη πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.