Αλέξης Τσίπρας για υποκλοπές: “Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει”
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μια Δικαιοσύνη που «τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της», ιδίως, όπως ανέφερε, όταν επίκειται η αποκάλυψη «ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».
Κλείνοντας τη δήλωσή του, έστειλε μήνυμα προς «τους ενδιαφερόμενους», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (27.04.2026), η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία είχε τεθεί στο αρχείο με πόρισμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, δεν πρόκειται να επανεξεταστεί, σύμφωνα με νεότερη πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Παγκράτι: “Της έδωσε μπουνιά, την πέταξε κάτω και άρχισε να την κλωτσάει”, λέει φίλος της 22χρονης που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό μηχανής
- ΠΑΣΟΚ για Σκέρτσο: Ο κυβερνητικός “ινστρούχτορας” να δώσει καθαρές απαντήσεις
- Σέρρες: Αυτοδίδακτος 15χρονος ψάλτης μαγεύει με τις ψαλμωδίες του ιερείς και πιστούς – Δείτε βίντεο