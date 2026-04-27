Απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι: Οδηγός μηχανής επιτέθηκε και έσπασε το πόδι 23χρονης επειδή δεν μπορούσε να περιμένει να παρκάρει

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Παγκράτι, όπου 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό συνέβη καθώς επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της επί της οδού Αριστοξένου. Τότε οδηγός διερχόμενης μηχανής φέρεται να αντέδρασε με εκνευρισμό, καθώς δεν ήθελε να περιμένει… ούτε δευτερόλεπτο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ο άνδρας -ηλικίας περίπου 50 ετών- κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη 23χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος. Ακολούθως εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Αμέσως μετά το περιστατικό η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού, ενώ κατήγγειλε και το συμβάν στις Αρχές.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι Αρχές, οι οποίες προχωρούν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

