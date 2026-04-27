Πέτρος Πολυχρονίδης: Άλλο να δουλεύεις από ανάγκη και άλλο να το κάνεις από ματαιοδοξία

Με αφορμή τη διπλή του παρουσία την φετινή σεζόν στο πρόγραμμα του STAR, ο Πέτρος Πολυχρονίδης έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής μίλησε για τον συνδυασμό της προσωπικής με την επαγγελματική του ζωή και για όσα θα ήθελε να ‘χει κρατήσει μετά από πολλά χρόνια.

Πως έχει διαμορφωθεί η σχέση σου με τη δουλειά και τη ζωή μέσα στον χρόνο;

Μέχρι τα 35 μου ζούσα με πολύ άγχος, σε σημείο που επηρέαζε την υγεία μου. Τότε αποφάσισα να βάλω όρια και να δώσω προτεραιότητα και στην προσωπική μου ζωή. Από εκεί και μετά, όλα τα καλά επαγγελματικά πράγματα ήρθαν πιο φυσικά. Δεν λειτουργούσα πια υπό πίεση ή ανάγκη, αλλά έκανα πιο καθαρές, πιο συνειδητές επιλογές. Πιστεύω γενικά ότι η υπερβολική προσκόλληση στη δουλειά κοστίζει ακριβά.

Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την υγεία τους, την οικογένεια τους και σημαντικές στιγμές της ζωής του κυνηγώντας μόνο την επαγγελματική επιτυχία. Δεν πρέπει να γεμίζουμε τη ζωή μας μόνο με δουλειά, γιατί στο τέλος μπορεί να μην μείνει τίποτα ουσιαστικό. Είναι άλλο να δουλεύεις από ανάγκη και άλλο να το κάνεις από ματαιοδοξία.

Τελικά, τι μένει από όλη αυτή την πορεία;

Στο τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι τι έχεις ζήσει. Δεν θέλω να φτάσω σε μεγάλη ηλικία και να πω ότι το μόνο που έκανα ήταν δουλειά. Θέλω να πω ότι ταξίδεψα, ότι έζησα εμπειρίες, ότι είδα πράγματα που ήθελα. Η αναγνωρισιμότητα είναι προσωρινή, κανείς δεν θα θυμάται ποιος ήταν στην τηλεόραση πριν από δεκαετίες. Οπότε το θέμα είναι τι κρατάς εσύ για τη ζωή σου, όχι τι θα θυμούνται οι άλλοι.