Άδωνις Γεωργιάδης: Αστείες οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε για άλλη μια φορά βέβαιος σε σημερινή συνέντευξή του ότι καμία από τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκονται υπό διερεύνηση δεν θα οδηγήσει σε καταδίκες.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως στο τέλος όλες οι υποθέσεις θα καταλήξουν είτε σε αθώωση των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων, είτε σε αρχειοθέτηση.

«Λόγω της πολιτικής σύγκρουσης είναι αναγκαστική η ανανέωση» των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε η αποστολή αστείων δικογραφιών στη Βουλή».

«Εγώ το λέω αυτό και παίρνω ένα ρίσκο και το λέω. Τις θεωρώ αστείες. Δεν θα υπάρξει ούτε μια καταδίκη. Δεν στοχοποιώ καμία Δικαιοσύνη», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Τι είπε για Σκέρτσο

Για την κριτική που δέχεται ο Άκης Σκέρτσος ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Ο Άκης Σκέρτσος είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πρόσωπο. Στη δουλειά του ως τεχνοκράτης είναι παρά πολύ χρήσιμος. Ποια είναι η κριτική που έχει δεχθεί από βουλευτές μας; Είναι ότι καμιά φορά δεν πρέπει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις έχοντας ως πλεονέκτημα να είναι διορισμένος υφυπουργός. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του. Εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει τέτοια υπόδειξη. Εντάξει δεν πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά αυτό δεν ακυρώνει ότι είναι χρήσιμος».

Την ίδια ώρα σε άλλο σημείο της συνέντευξής του εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Λύση.

«Θα πάρουμε αυτοδυναμία. Εγώ τον Βελόπουλο τον πάω στα δικαστήρια είναι δυνατόν να συγκυβερνήσω με τον Βελόπουλο;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 48 δευτερόλεπτα πριν

Θρασκιά: “Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη ως διαρκής απειλή για τη δημόσια υγεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 66χρονος αυτοκτόνησε πέφτοντας στις ρόδες φορτηγού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 36χρονος οδηγός μηχανής μετά το σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εύβοια: Τρεις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο” στο Θέατρο Αυλαία

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Τα πράγματα πάνε όλα όπως τα θέλετε