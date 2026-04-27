Κ. Σακελλαροπούλου: H συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια

«Εάν πιστεύουμε στη Δημοκρατία πρέπει να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τους θεσμούς. Εάν πιστεύουμε στην Ευρώπη, είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορεί να ανήκουμε στην Ευρώπη και να είμαστε πότε ενθουσιώδεις και πότε επιφυλακτικοί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», δήλωσε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ 100,3 η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε αυτονόητη την κριτική και στους θεσμούς και στους φορείς τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η συνολική απαξίωση ενός θεσμού και ιδιαίτερα της Δικαιοσύνης, που είναι τόσο κρίσιμη για την καρδιά της Δημοκρατίας, οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια».

Σχετικά με τη συζήτηση για το ποιος πρέπει να αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων (το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ή ο Άρειος Πάγος), η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπεται ότι το κράτος – μέλος προτείνει κάποιους Εισαγγελείς και στη συνέχεια το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει κάποιους. 

«Επιλαμβάνονται δηλαδή και τα δύο όργανα. Το ίδιο ισχύει και για την ανανέωση της θητείας τους», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι οι εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι Έλληνες εν ενεργεία Εισαγγελείς που παραμένουν εν ενεργεία, καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Δεν μετατίθενται, δεν προάγονται χωρίς να μεσολαβήσει το Ανώτατο Δικαστήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ντ. Τραμπ: Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Καταγγελία για βιασμό 33χρονου στις φυλακές της Κω

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Άγριες σκηνές σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία: Το πλήθος επιτέθηκε σε Ρώσο πυγμάχο – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ποδόσφαιρο γυναικών: Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του επί του ΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Αστείες οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πτολεμαΐδα: 38χρονος μπήκε στο σπίτι 85χρονης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και της πήρε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη