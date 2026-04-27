Βομβιστική επίθεση στην Κολομβία: Στους 20 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση το Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοδυτική Κολομβία, μια περιοχή που συγκλονίζεται από σειρά επιθέσεων έναν και πλέον μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης στην Κάουκα, όπου σημειώθηκε η επίθεση, μίλησε σήμερα για “20 πολίτες που σκοτώθηκαν” και “36 που τραυματίστηκαν” σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X.

Προηγούμενος απολογισμός από τις ιατροδικαστικές αρχές καταμετρούσε “19 πτώματα”.

