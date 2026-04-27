Ο "χάρτης" πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 30 Απριλίου

Συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.725.124 δικαιούχους, από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 27 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026,

– στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026,

– από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

– στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και

– στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

