Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα και συνελήφθη
Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι αστυνομικοί στον Βόλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας οδηγώντας ΙΧ προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ένα αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.
