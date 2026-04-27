Ποια δρομολόγια τρένων δεν θα γίνουν από και προς Θεσσαλονίκη σήμερα

Σε τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων τρένων προχωρά η Hellenic Train λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη,  ως εξής:

Τη Δευτέρα 27.04.2026

–  Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 1591 (05:00)

– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15)

– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1731 (05:10)

– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

“Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών”, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τι σημαίνει να εξαρτάσαι από τον μισθό σου

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ: “Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο, τον εξουδετέρωσε η Μυστική Υπηρεσία” – Βίντεο της επίθεσης από τις κάμερες ασφαλείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε παράνομα έξι αλλοδαπούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Άγνωστοι επιτέθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με βαριοπούλες και μπογιές

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Αϋπνία: Μια κοινή συνήθεια μπορεί να επιδεινώσει – Μια ειδικός εξηγεί τι να κάνουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εύβοια: Τρεις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο